Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony vraagt PlayStation-gameontwikkelaars naar verluidt om time trials van hun nieuwe games te maken om aan te bieden aan PlayStation Plus Premium-abonnees.

Het nieuwe PS Plus-niveau is vanaf juni beschikbaar en time-limited game trials maken deel uit van het voordelenpakket. Daarom zullen studio's van elke nieuwe release een proefversie moeten maken waarmee leden minstens twee uur van elke nieuwe titel kunnen spelen.

Dit zou gelden voor alle games met een groothandelswaarde van $34 of hoger (ongeveer £27) - dus in wezen elke grote nieuwe release op PlayStation 5 en PS4.

De informatie komt van Game Developer, dat zijn bronnen ook aanhaalt dat de nieuwe eisen niet met terugwerkende kracht gelden. Je zult bijvoorbeeld niet zien dat een vloedgolf van oudere games tijdritedities krijgen.

En, er is flexibiliteit in de regels, zo wordt beweerd. Ontwikkelaars hebben tot drie maanden na de release de tijd om hun testversie uit te brengen, en time-limited trials kunnen na 12 maanden na de release worden ingetrokken.

Dit alles kan natuurlijk gevolgen hebben voor kleinere studio's en makers van spellen die niet met grote budgetten werken, maar hun spel toch tegen een hogere prijs willen uitbrengen. Niet in het minst omdat een gamer na een paar uur spelen zou kunnen besluiten een titel niet te kopen.

De middelen om de tijdrit te maken kunnen ook krap zijn.

Beste PS4-games 2022: alle PlayStation 4-titels die elke gamer zou moeten spelen Door Max Freeman-Mills · 27 April 2022

Toch zullen alleen mensen met het PS Plus Premium-niveau profiteren, en aangezien het bij de lancering £13,49 / $17,99 / €16,99 per maand zal kosten, zou het in eerste instantie een kleine pool kunnen zijn.

Geschreven door Rik Henderson.