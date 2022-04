Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor Variable Refresh Rate (VRR) deze week via een software-update naar de PlayStation 5 wordt uitgerold. Hier is alles wat je moet weten over de functie, inclusief waarom het belangrijk is.

Synchroniseert de verversingssnelheid van het beeldscherm met de grafische uitvoer van de PS5

Verbetert de visuele prestaties

Je PS5 moet zijn aangesloten op een HDMI 2.1 VRR-compatibele tv of monitor.

In een blogbericht legt Sony uit hoe VRR werkt op de PS5: "Op HDMI 2.1 VRR-compatibele tv's en pc-monitoren synchroniseert VRR dynamisch de verversingssnelheid van het beeldscherm met de grafische uitvoer van de PS5-console", schrijft Sony's Hideaki Nishino. "Dit verbetert de visuele prestaties voor PS5-games door visuele artefacten te minimaliseren of te elimineren, zoals problemen met framepacing en screen tearing".

Wil je meer weten over VRR? Bekijk Pocket-lint's diepgaande gids over variabele verversingsfrequenties, in termen van TV gaming tech, hier.

VRR komt wereldwijd beschikbaar via een PS5-update vanaf de week van 25 april

Zorg ervoor dat je verbonden bent met het internet om de update te ontvangen

Zodra je de update hebt ontvangen, wordt VRR ingeschakeld voor ondersteunde games

De software-update met ondersteuning voor VRR zal vanaf de week van 25 april 2022 wereldwijd verschijnen, terwijl geselecteerde games in de "komende weken" VRR-ondersteuning zullen krijgen, aldus Sony.

De volgende games zullen VRR ondersteunen op de PS5:

Astro's Speelkamer

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Koude Oorlog

Destiny 2

Devil May Cry 5 Speciale Editie

Dirt 5

Godfall

Marvel's Spider-Man geremasterd

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet en Clank: Rift Apart

Resident Evil Dorp

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Stammen van Midgard

VRR moet worden ingeschakeld in de instellingen voor niet-ondersteunde games

Ga naar het video-uitvoerscherm in Instellingen (zie hieronder voor stapsgewijze instructies)

Ja. Sony laat je VRR toepassen op games die het niet ondersteunen - maar het moet wel zijn ingeschakeld onder instellingen op je PS5. Sony's Nishino heeft gezegd dat je resultaten kunnen variëren "afhankelijk van de tv die je gebruikt, de game die je speelt en de visuele modus die je hebt geselecteerd voor een bepaalde game (als deze meerdere modi ondersteunt)."

Ga op uw PS5 naar Instellingen > Scherm en video > Video-uitvoer > VRR

In het scherm Video-uitvoer in het instellingenmenu van je PS5 kun je VRR vinden en, als je wilt, 'Toepassen op niet-ondersteunde games' inschakelen. Anders is VRR een automatische functie op uw PS5 voor ondersteunde games.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 26 April 2022

Met de uitrol van ondersteuning voor VRR-ondersteuning haalt Sony de Xbox Series X / S-consoles van Microsoft in, die beide een VRR-functie bieden. Sony zei voor het eerst in maart 2022 dat er binnenkort een VRR-functie zou komen.

Bekijk deze Sony pagina over VRR voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.