Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft schijnbaar contact opgenomen met gebruikers om hen te laten weten welke gevolgen de geplande wijzigingen aan PlayStation Plus voor hun lidmaatschap zullen hebben en om hen gerust te stellen dat het kiezen van een nieuwe tier eenvoudig zal zijn.

We weten dat Sony gebruikers die momenteel geabonneerd zijn op het standaard PS Plus-abonnement op het nieuwe PS Plus Essential-niveau zal zetten wanneer de verandering in werking treedt, maar ze zullen daar niet aan vastzitten tot hun tijd om is - je zult blijkbaar kunnen upgraden naar een hoger niveau terwijl je bezig bent.

Sony zegt in de e-mail dat je hiervoor "het verschil tussen het huidige plan en je nieuwe plan moet betalen, aangepast voor de resterende tijd van je abonnement", wat een ietwat onduidelijke manier is om dingen te formuleren.

We hopen dat dit betekent dat u het verschil elke maand betaalt, in plaats van als een eenmalige vergoeding, anders zouden mensen die hun lidmaatschap al een paar jaar hebben opgestapeld wel eens de pineut kunnen zijn.

Je kunt de volledige e-mail lezen in het bericht op ResetEra, maar je kunt je voorstellen dat we een volledige uitleg van Sony krijgen over hoe de dingen zullen werken voordat de veranderingen in juni van dit jaar plaatsvinden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.