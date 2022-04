Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds Sony zijn uitbreiding naar PlayStation Plus aankondigde, die in juni komt, zijn er veel vragen geweest over de games die deel zullen uitmaken van de bibliotheek met "tot 400" titels.

Sommige werden onthuld tijdens de aankondiging eind maart, waaronder Marvel's Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales, maar afgezien van Mortal Kombat 11 werden er weinig andere games van derden genoemd.

We hebben gehoord dat er, in tegenstelling tot de equivalente Xbox Game Pass van Microsoft, geen plannen zijn om releases van dag één toe te voegen , maar hoe zit het met de rest?

Nou, volgens PlayStation- baas Jim Ryan zullen we nog even moeten wachten om erachter te komen. Hij heeft echter verklaard dat het door elke grote uitgever zal worden ondersteund en nog veel meer: "Ik ga een beetje hard spelen om die te krijgen, maar ik kan je gratis vertellen dat we een enorme deelname van uitgevers aan dit programma hebben. ', antwoordde hij op een gerelateerde vraag op de officiële PlayStation-podcast (zoals gerapporteerd door VGC ).

"We hebben alle grote namen aanwezig."

PS Plus wordt in juni opgesplitst in drie niveaus, waarbij de PlayStation Now-cloudgamingservice wordt samengevoegd tot het duurste abonnement.

Er komt PS Plus Essentials, dat in principe hetzelfde is als de bestaande PlayStation Plus-abonnementsservice, met PS Plus Extra en Premium toegevoegd. Ze bieden extra voordelen voor steeds hogere lidmaatschapskosten.

Beide bieden toegang tot een bibliotheek van maximaal 400 klassieke en recentePS5- en PS4-games, waarbij de Premium-laag ook toegang tot cloudgaming biedt (je hoeft ze dus niet te downloaden als je dat niet wilt) en een add- op bibliotheek van PS3, PS2, originele PlayStation- en PSP-games.

