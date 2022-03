Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Jim Ryan, de baas van Sony Interactive Entertainment, onthulde dat er geen releases van dag één zullen worden toegevoegd aan de nieuwe PlayStation Plus -niveaus, zijn er enkele topgames die in juni beschikbaar zullen zijn via de service-uitbreiding.

Naast de details over de prijzen en plannen, heeft PlayStation zelf verschillende triple-A-titels bevestigd die beschikbaar zullen zijn voorPS5- en PS4-bezitters die een PS Plus Extra- of Premium-lidmaatschap afsluiten.

Dit omvat Marvel's Spider-Man en zijn pseudo-vervolg Spider-Man: Miles Morales .

Death Stranding zal ook beschikbaar zijn tussen de maximaal 400 downloadbare games die worden aangeboden, evenals Mortal Kombat 11, God of War en Returnal.

Hoewel de specifieke formaten nog moeten worden bevestigd, is Returnal exclusief voor PlayStation 5, dus we hopen dat de huidige generatie Spider-Man-games ook zonder extra kosten deel zullen uitmaken van de nieuwe service.

Andere games zullen ongetwijfeld worden onthuld voorafgaand aan de lancering van de nieuwe PS Plus in juni. Als we op mensen zouden wedden, zouden we een vijfje geven dat Demon's Souls ook op de lijst staat.

De rest bestaat uit PS4- en PS5-games, zowel klassiek als recenter.

De nieuwe PS Plus-niveaus zullen Essential zijn, wat in feite hetzelfde is als het huidige betaalde aanbod; Extra, waarmee je toegang hebt tot maximaal 400 games om te downloaden; en Premium, dat honderden PS3-, PS2-, originele PlayStation- en PSP-games toevoegt om via de cloud te spelen of waar van toepassing te downloaden (net zoals PS Now, dat zal fuseren met Plus).

Maandelijks lidmaatschap van PS Plus Extra begint bij £ 10,99 / $ 14,99 / € 13,99, terwijl PS Plus Premium begint bij £ 13,49 / $ 17,99 / € 16,99 per maand.

Geschreven door Rik Henderson.