Verwacht geen PS5-games van de eerste dag op de nieuwe PS Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony's plannen voor een opnieuw gelanceerde en aanzienlijk uitgebreide PlayStation Plus hebben furore gemaakt sinds ze gisteren werden beschreven, en een van de meest interessante stukjes informatie kwam via een interview met Jim Ryan.

In een gesprek met Gamesindustry.biz onthulde hij veel weetjes over hoe Sony de verandering in zijn lidmaatschapsservice benadert, met als voor de hand liggend spook op de achtergrond Microsoft's Xbox Game Pass .

Een belangrijk vergelijkingspunt tussen de gamesbibliotheken die elk zal aanbieden, is de kwestie van releasedatums - de service van Microsoft krijgt zijn first-party games zonder extra kosten zodra ze beschikbaar zijn, van Forza Horizon 5 en Halo Infinite tot Starfield wanneer het arriveert.

Dat is niet de benadering die PlayStation zal volgen, aldus Ryan: "Dit is geen weg die we in het verleden zijn ingeslagen. En het is geen weg die we gaan inslaan met deze nieuwe service."

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

"We hebben het gevoel dat als we dat zouden doen met de games die we bij PlayStation Studios maken, die heilzame cyclus zal worden doorbroken. Het investeringsniveau dat we in onze studio's moeten doen, zou niet mogelijk zijn, en we denken dat het domino-effect effect op de kwaliteit van de games die we maken, zou niet iets zijn dat gamers willen."

Dat maakt het voor nu behoorlijk definitief dat je geen gratis toegang krijgt tot bijvoorbeeld God of War Ragnaök als het uitkomt, maar Ryan is eigenlijk niet zo definitief, wat bevestigt dat "dingen heel snel kunnen veranderen in deze industrie", dus de benadering van PlayStation zou in de loop van de tijd wel eens kunnen veranderen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.