Sony onthult zijn nieuwe PlayStation Plus-aanbod, drie niveaus komen eraan

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat er een geheel nieuwe structuur komt voor zijn PlayStation Plus-abonnementsservice, na een paar weken van geruchten die grotendeels juist zijn gebleken door de aankondiging.

De nieuwe service, die in juni 2022 wordt uitgerold, zal drie niveaus hebben, in de vorm van PlayStation Plus Essential, Extra en Premium, die elk iets meer kosten dan de vorige, maar een uitgebreid aantal functies bieden.

PlayStation Plus Essential kost $ 9,99, € 8,99 of £ 6,99 per maand en komt overeen met de huidige service, met online multiplayer en een paar gratis games per maand.

PlayStation Plus Extra kost $ 14,99, € 13,99 of £ 10,99 per maand, en voegt ook een catalogus toe van ongeveer 400 PS4- en PS5-games om te spelen, te downloaden voor offline toegang. In eerste instantie heeft Jim Ryan van Sony gezegd dat hij niet verwacht dat deze selectie first-party releases zal bevatten wanneer ze voor het eerst uitkomen, maar eerder een back-catalogus zal vertegenwoordigen.

Het laatste niveau, PlayStation Plus Premium, kost $ 17,99, € 16,99 of £ 13,49 per maand, en voegt ook nog eens 340 games toe uit de PS3-, PS2-, PSP- en PlayStation-tijdperken. Sommige hiervan kunnen worden gedownload en andere zijn beschikbaar via gamestreaming.

Dit betekent ook het einde van PlayStation Now, dat zal worden ingeklapt tot het hoogste niveau van PlayStation Plus om zijn aanbod van gamestreaming te behouden, en bestaande gebruikers zullen overstappen tussen lidmaatschapstypen.

De verhuizing komt na maanden van speculatie en verwachting, en de steeds toenemende concurrentie van Microsoft's Xbox Game Pass , en de diensten die Sony voorstelt, lijken een veel directere reactie op die dreiging.

Al zijn lidmaatschappen krijgen korting op die maandelijkse tarieven als je een jaarabonnement koopt, en die korting zal ze heel dicht bij de prijzen van Microsoft plaatsen, dus het lijkt erop dat er twee grote games in de stad zullen zijn als het gaat om abonnementsbibliotheken bij gamen op consoles.

