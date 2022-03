PS5 Pro zou al in 2023 kunnen worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten over een update voor de PlayStation 5 nemen toe, met een PS5 Pro -model naar verluidt in de plannen van Sony.

Bovendien beweert het laatste rapport dat het zelfs volgend jaar zou kunnen worden gelanceerd, waarbij PlayStation naar verluidt de machtskloof tussen dePS5 en Xbox Series X zou willen overbruggen, en zelfs zou willen overtreffen.

Het YouTube-kanaal RedGamingTech beweert dat het uit bronnen heeft vernomen dat er inderdaad aan een PS5-pro wordt gewerkt en dat Sony een releasedatum voor eind 2023 nastreeft. Als dat wegvalt, zal het begin 2024 zijn, staat er.

Dat is eigenlijk logisch. Het komt overeen met de release-kloof tussen de oorspronkelijke PS4 en de verbeterde PS4 Pro — drie jaar, geven of nemen — en zorgt ervoor dat de huidige problemen met het chiptekort afnemen.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Er is ook een goed argument voor de noodzaak van een Pro-model PlayStation 5. Hoewel de bestaande PS5 uitstekend is, heeft hij een klein nadeel van de GPU: 10,3 TFLOPS over 36 CU's in vergelijking met 12 TFLOPS over 52 CU's. En dat resulteert vaak in resolutieverschillen tussen de twee consoles als het gaat om dezelfde games.

De veelgeprezen ondersteuning voor raytracing was ook niet zo opwindend als eerder verwacht, waarbij de meeste games een RT-optie bieden die dit alleen doet ten koste van resolutie en/of framesnelheid.

Dan is er nog de 8K-ondersteuning waar PlayStation oorspronkelijk over sprak (ook Xbox, om eerlijk te zijn). Het klonk toen als een luchtkasteel en nu nog meer.

Al deze dingen (afgezien van 8K, hoogstwaarschijnlijk) kunnen worden aangepakt door een PS5 Pro en we zijn er zeker van dat het een groot succes zal worden onder power-gamers.

Geschreven door Rik Henderson.