Is PS Plus uitgevallen? PS5- en PS4-games komen weer online

(Pocket-lint) - PlayStation Plus is vandaag grotendeels uitgevallen. Eigenaars vanPS5 en PS4 over de hele wereld zien de service nu echter weer online komen.

De problemen begonnen vanochtend vroeg (Britse tijd) en hadden gevolgen voor gebruikers die de nieuwe systeemsoftware op hun consoles downloadden en installeerden.

We hadden problemen met Grand Theft Auto Online en FIFA 22, waarbij we ook geen toegang hadden tot de online-spelmodi voor meerdere spelers. Maar ze lijken nu allebei weer te werken.

In het geval van FIFA 22 werden we elke keer dat we probeerden een wedstrijd te starten teruggestuurd naar het Ultimate Team-menuscherm (in alle multiplayer-modi). GTA Online vormde een nog groter probleem - het beweerde dat we niet eens een actief PS Plus-lidmaatschap hadden.

Hetzelfde probleem werd op grote schaal gemeld voor tal van andere online games en door veel gebruikers.

PlayStation heeft nog geen commentaar gegeven op de storing of waarom het is gebeurd. Het Twitter-account van de Britse klantenservice, @AskPS_UK , is niet bijgewerkt sinds het in antwoorden aan bezorgde spelers zei dat het "bewust was dat sommige spelers problemen ondervinden met de PlayStation Plus-functionaliteit".

De nieuwe systeemsoftware is vandaag, woensdag 23 maart 2022, voor het eerst beschikbaar gekomen. Het voegt spraakbesturing, UI-verbeteringen en een aantal fixes toe.

Geschreven door Rik Henderson.