Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een officiële PlayStation-blog bevestigt het : Variable Refresh Rate (VRR) komt "in de komende maanden" naar PS5 - dus medio 2022 kunnen mensen met compatibele tv's profiteren van de functie voor vloeiendere, meer consistente beelden.

Dus wat is VRR? Het is een HDMI-technologie waarmee een tv of ander scherm de verversingssnelheid automatisch (en in realtime) kan aanpassen aan de framesnelheid die wordt uitgevoerd door een compatibele console of pc - in dit geval de vlaggenschipconsole van Sony.

Als zodanig heb je een HDMI 2.1-aansluiting en een compatibele tv of monitor nodig om te kunnen profiteren van deze aanstaande functie op PS5. Wat je echter niet nodig hebt, is een expliciet compatibele game - de VRR-functie van de PS5 is bedoeld om te werken met elke titel in de PlayStation-catalogus (iets dat je kunt uitschakelen in het geval van visuele problemen).

Dit is geweldig nieuws, want het zou het scheuren van het scherm en zichtbare framerate-problemen die je soms zou kunnen opvangen, moeten verminderen, wat zorgt voor een betere game-ervaring in het algemeen. Sony PlayStation zegt dat "gameplay in veel PS5-titels vloeiender aanvoelt omdat scènes onmiddellijk worden weergegeven, graphics er scherper uitzien en invoervertraging wordt verminderd."

Er is geen exacte datum over wat "in de komende maanden" betekent, maar we verwachten dat de functie in de zomer van 2022 wordt uitgerold. Precies op tijd om een van die grote aankomende hits in de wacht te slepen, ongetwijfeld.

Geschreven door Mike Lowe.