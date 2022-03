Polyphony biedt excuses aan na lange storing in Gran Turismo 7

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 is weer online na ongeveer 30 uur zonder dat spelers toegang hebben tot de overgrote meerderheid van de modi, waarbij ontwikkelaar Polyphony Digital zich verontschuldigt voor de onverwacht lange onderhoudsperiode die het heeft opgelegd.

Het spel zou een paar uur offline zijn terwijl het eerder deze week werd geüpdatet naar versie 1.07, maar in plaats daarvan werd de onderhoudsperiode verlengd met slechts één update van de ontwikkelaar om te zeggen dat een fout ervoor zorgde dat dingen langer duurden.

Dit heeft meer aandacht getrokken voor het feit dat de altijd-online vereisten van de game betekenen dat alleen de arcade-races kunnen worden gespeeld zonder een internetverbinding of als de servers niet beschikbaar zijn. Dit betekent dat zelfs een schijfkopie niet noodzakelijkerwijs onvoorwaardelijke toegang tot het spel met zich meebrengt.

Nu het probleem is opgelost met een nieuwe versie, 1.08, heeft Polyphony een blogpost geplaatst van de maker van het spel , Kazunori Yamauchi, om zich te verontschuldigen voor de storing en om het een beetje uit te leggen.

Hoewel de schaarse technische details interessant zijn, behandelt de post ook de klachten van de community nadat de vorige update de credits die bepaalde races verdienen verlaagde, in een waargenomen hit voor de benadering van spelers om valuta in het spel te verdienen.

Dat proces verloopt traag, met duurdere auto's dan eerdere Gran Turismo-titels, en wordt aangevallen als een mogelijke tactiek om microtransacties te stimuleren. Yamauchi stelt echter in de post dat de lange levensduur van het spel binnenkort roterende evenementen zal zien waardoor spelers impliciet gemakkelijker credits kunnen verdienen zonder dezelfde races herhaaldelijk te vermalen.

Het geeft geen details over deze veranderingen, maar het is goed om te zien dat de ontwikkelaar op zijn minst op de hoogte is van de zorgen van zijn meest toegewijde spelers. Dat gezegd hebbende, kan het vragen van spelers om te wachten en het traject van de game te bekijken "vanuit een wat langere termijn oogpunt" al dan niet briljant naar beneden gaan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.