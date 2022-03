Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 is eindelijk uit, en met de jaren sinds de laatste genummerde inzending in de PlayStation-franchise voor racegames, was het briljant om terug te zinken in de gedetailleerde wereld van auto-onderdelen en racen.

Hoewel de game een behoorlijk effectief on-boarding-systeem heeft dat je aardig en voorzichtig op snelheid brengt met een langzame rangschikking van de auto's die je kunt kopen en verdienen, en de races waaraan je kunt deelnemen, zijn er nog steeds zoveel verschillende onderdelen dat het kan even wennen zijn. Hier zijn enkele tips om het meeste uit je eerste paar uur met GT7 te halen.

Wanneer je GT7 start, krijg je een paar verschillende ondersteuningsniveaus aangeboden, en onaangenaam is dat je alleen met de optie op het hoogste niveau zelf kunt remmen - bij de andere twee is automatisch remmen standaard ingeschakeld. Dit kan worden gewijzigd voordat je zelfs maar aan je eerste race begint, en we raden aan om het in ieder geval zonder te proberen.

Zelf kunnen remmen is de sleutel tot snellere tijden, zoals de game je binnenkort zal uitleggen, dus leren rijden zonder die belangrijke hulp is een enorme stap. Als je het met plezier hebt gebruikt, is dat natuurlijk geen probleem, maar we raden je echt aan om het zonder te doen.

Na je eerste paar races in het spel krijg je toegang tot het Licentiecentrum, een locatie in het spel waar je korte uitdagingen kunt aangaan om opeenvolgende licenties te verdienen om je rijvaardigheid te bewijzen. Het is eigenlijk een rijschool voor raceauto's, en hoewel het langzaam begint, is het de moeite waard om door te zetten.

Om te beginnen levert elke licentie die je voltooit een leuke cadeauauto op om mee te spelen, maar de uitdagingen helpen je echt om de mechanica van het racen sneller te leren. Op PlayStation 5 zorgen de laadtijden er in ieder geval voor dat ze een fluitje van een cent zijn om door te bladeren en het opnieuw te proberen, dus we raden aan om ze goed te proberen.

GT7 introduceert The Cafe, een nieuwe plek op je kaart die (als het ware) de hoofdqueeste van de game is. Je kunt het op elk moment bezoeken om een menuboek op te halen, waarmee je in feite een paar doelen hebt om te voltooien, en ernaar terug te keren als je de juiste vakjes hebt aangevinkt.

Dit kan het tunen van een auto zijn of het behalen van een paar podiums, maar het zal je hoe dan ook helpen om je autocollectie te laten groeien en het geeft je ook een nuttige focus als je aan de slag gaat. Er zijn ook personages om mee te praten, elk met leuke autotrivia's, dus het is een geweldige manier om je tijd in de game door te brengen.

Wanneer je een schone race rijdt in Gran Turismo 7, vrij van crashes of contact met andere auto's, krijg je aan het eind een fikse bonus van 50 procent in de toegekende credits. Dit betekent dat het vaak beter is om schoon te racen en tweede te worden dan om fysiek te worden en de eerste plaats te behalen, in tegenstelling tot een meer gekoelde racer als Forza Horizon 5 .

In de regel is clean racen op de lange termijn meer lonend dan een bullebak op de baan te zijn, en het zal je meer rekken om je inhaalacties goed te timen en te voorkomen dat je van de baan raakt, dus we raden je aan om alle arcade-gevoeligheden te dumpen en te racen alsof het het echte leven is.

Zodra je het na een paar races hebt ontgrendeld, kun je Brand Central bezoeken, een showroom waar je nieuwe auto's kunt kopen die in of na 2001 zijn gemaakt, en ook al heb je een tijdje niet de credits om een supercar te kopen , raden wij u aan om even binnen te lopen.

Een deel van de vreugde van Gran Turismo is het kijken naar perfect nagemaakte topauto's, en hier kun je de auto's van je dromen zien in glorieuze hoge resoluties. Ze zien er prachtig uit, je kunt ze zien in prachtige fotografische scènes zonder ze te hoeven kopen, en het is een geweldige manier om jezelf te herinneren aan het soort rit dat je na een tijdje in het spel kunt rijden.

GT7 heeft geen tientallen verschillende cameraweergaven om uit te kiezen, het blijven er maar vijf, maar we raden je aan om in het begin een beetje tussen hen te fietsen en ermee te rijden om erachter te komen welke je het leukst vindt. Voor ons zal de cockpitcamera bijvoorbeeld altijd het meest geaard en echt aanvoelen.

Dat gezegd hebbende, de achtervolgingscamera achter je auto geeft je het beste zicht op de omgeving om je heen en laat ook de beelden van de game op hun best zien, dus als je meer van een visuele showcase wilt, is dit een geweldige optie. Wat je ook het leukst vindt, zorg ervoor dat je ze allemaal echt uitprobeert.

Geschreven door Max Freeman-Mills.