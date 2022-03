Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dankzij wat zorgvuldig graven is bevestigd dat de nieuwste versies van Sony's uitstekende PS5-controller, de DualSense, een aantal veelzeggende upgrades onder de motorkap hebben gekregen sinds de originele versie voor het eerst naast de console uitkwam.

De DualSense kreeg eerder dit jaar een aantal nieuwe kleuren, in de vorm van roze, paars en blauw, en een recente demontage van deze versies door YouTuber TronicsFix heeft onthuld dat ze niet dezelfde zijn als degene die sommigen van ons al 18 jaar gebruiken maanden of zo.

Sony lijkt zelfs een paar welkome veranderingen te hebben aangebracht, waaronder met name de verdikking van een veer in elke trigger om de duurzaamheid te verbeteren. De force-triggers van DualSense zijn geweldig als games ze op de juiste manier gebruiken, maar er zijn berichten dat ze kunnen verslijten, dus dit is een geweldige aanpassing.

Ook veranderen enkele kleine details rond de analoge sticks, een ander veelvoorkomend punt van falen, maar de triggerveren zijn het belangrijkste facet. Ze waren niet veranderd toen de DualSense in rood of zwart uitkwam, dus het is ook een recente toevoeging.

We hopen van harte dat de wijziging nu wordt toegepast op elke kleur van de nieuwe DualSense-controller, om ervoor te zorgen dat je de potentieel betrouwbaardere build kunt krijgen, ongeacht de stijl die je kiest, maar er is geen officieel woord van Sony over een van deze.

Geschreven door Max Freeman-Mills.