Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een ongrijpbare PlayStation 5? EE heeft er een aantal op voorraad voor haar klanten in het VK .

Sterker nog, het netwerk biedt de mogelijkheid om de kosten van je PS5-aankoop over een jaar te spreiden, met 11 renteloze betalingen.

Een PS5-bundel met Horizon Forbidden West-game - de enige bundel op de site op het moment van schrijven - kost bijvoorbeeld £ 52 per maand, met een aanbetaling van £ 20, in totaal £ 592 all-in .

Je kunt hetzelfde pakket ook meteen kopen, hoewel het je 99 pence meer kost dan het bovenstaande, voor een totaal van £ 592,99.

Er is echter geen digitale editie van de console verkrijgbaar bij EE, het is alleen PS5 met schijfstation.

EE markeert hier ook geen prijzen, wat goed is om te zien, aangezien de schijfversie van de PS5 alleen al zou worden verkocht voor £ 549, terwijl de game je normaal gesproken nog eens £ 69,99 zou kosten.

Het is notoir moeilijk om een PlayStation 5 te krijgen sinds de console meer dan een jaar geleden werd gelanceerd, dus dit is een zeldzame kans.

Er is bijzonder veel vraag naar Sony's next-gen-aanbod dankzij een reeks exclusieve games, zoals die op Microsoft's Xbox Series X ontbraken.

Reageer snel, want we betwijfelen of deze voorraad lang meegaat!

Geschreven door Mike Lowe.