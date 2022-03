De Sony PS3 is eindelijk, echt, echt dood

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iets meer dan vijftien jaar na de oorspronkelijke lancering beëindigt Sony eindelijk de reparatie-ondersteuning voor de laatste PS3-revisie in Japan, samen met de ondersteuning voor zijn randapparatuur .

Het bedrijf plaatste een tweet op het PlayStation Japan-account waarin stond:

"Vanwege de uitputting van de onderdelenvoorraad kunnen we op 30 april 2022 (zaterdag) geen aftersalesservice meer bieden voor de hoofdeenheid van de PlayStation 3 CECH-4300-serie en alle PlayStation 3-randapparatuur. voor deze service verzoeken wij u zo snel mogelijk een verzoek in te dienen!"

Er is een langer bericht toegevoegd aan de ondersteuningswebsite van PlayStation Japan waarin staat: "Klanten die after-sales service voor het betreffende model willen hebben, moeten uiterlijk op zaterdag 30 april 2022 een aanvraag indienen voor after-sales service via de online reparatieservice of PlayStation Customer Support. , en tegen zaterdag 7 mei 2022."

"Houd er rekening mee dat reparatie mogelijk niet mogelijk is voor de einddatum vanwege uitputting van onderdelen."

"Onze oprechte excuses aan klanten die dit product gebruiken en danken u voor uw begrip."

Het laatste model dat door Sony's reparatieprogramma werd ondersteund, was de revisie die bekend staat als het Super Slim-model en die in oktober 2012 werd gelanceerd.

Alle andere PlayStation 3-modellen werden vóór deze aankondiging niet meer ondersteund. Natuurlijk gaat de ondersteuning voor de modernere consoles van het merk, de PS4 en PS5 , in alle regio's door.

Geschreven door Luke Baker.