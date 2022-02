Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn al een tijdje bezig met geruchten dat PlayStation een behoorlijke tegenaanval uitwerkt tegen het gevierde Xbox Game Pass -lidmaatschapsplan van Microsoft, in de hoop dat het gamers een even goede reden kan geven om bij de hardware te blijven.

Het nieuwe plan heeft de codenaam Project Spartacus gekregen en de laatste informatie is dat het bijna aangekondigd wordt; we hebben zelfs een idee van hoe de niveaus eruit kunnen zien.

Volgens rapporten van zowel Bloomberg als industrie-insider Jeff Grubb ( zoals getranscribeerd door VGC ), biedt de service drie niveaus waarop u zich kunt abonneren. De eerste, en meest elementaire, zal in feite PlayStation Plus zijn zoals we die nu kennen, die elke maand toegang geeft tot online multiplayer en een paar gratis games.

De volgende, middelste laag, zal schijnbaar een bibliotheek van ongeveer 300 games toevoegen die je zonder extra kosten kunt downloaden en spelen terwijl je een abonnee bent, wat net klinkt als Game Pass Ultimate.

Een derde niveau biedt echter ook een reeks klassieke games uit eerdere PlayStation-tijdperken, van de PS1, PS2 en PS3, die niet gemakkelijk toegankelijk zijn buiten de service. Dat is een potentiële USP en een die wat buzz zou kunnen genereren als het juist is.

Volgens Grubb worden deze niveaus Essential, Extra en Premium genoemd en kosten ze respectievelijk $ 10, $ 13 en $ 16 per maand.

Dat is een heel intrigerend aanbod, als het juist is, maar we hoeven misschien niet te lang te wachten om het te laten bevestigen. Meerdere insiders uit de branche melden dat ze denken dat een lancering voor de deur staat, dus we zouden binnenkort de volledige details van Sony kunnen horen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.