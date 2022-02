Hoe u uw PS5- of PS4-controller op pc gebruikt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je de trotse bezitter bent van een PlayStation 5 , of nog steeds een PS4 gebruikt, heb je misschien gemerkt dat beide consoles echt uitstekende controllers hebben. Vooral DualSense van de PS5 voelt als een stap voorwaarts dankzij de slimme triggers en geëvolueerde haptische feedback.

De DualShock 4 van de PS4 is ook een betrouwbare optie, met geweldige ergonomie en betrouwbare bouwkwaliteit. Maar stel dat je ze op je pc wilt gebruiken - hoe sluit je controllers die bedoeld zijn voor een PlayStation aan op je computer? We hebben hier de stappen die u moet volgen.

Het aansluiten van uw DualSense op de pc is vrij eenvoudig. De eerste optie is om een USB-C-kabel te gebruiken om hem aan te sluiten en te spelen met een bekabelde verbinding, wat ideaal is als je geen Bluetooth op je computer hebt. Als u dit toch doet, volgt u deze stappen:

Zet je DualSense in Bluetooth-modus door de PlayStation-knop en de Create-knop drie seconden ingedrukt te houden totdat de lichtbalk begint te knipperen Open je Bluetooth-instellingenmenu op je pc Selecteer in de lijst met nieuwe verbindingen de optie Draadloze controller Als u om een koppelingscode wordt gevraagd, voert u 0000 . in

Dit zou het moeten zijn, en je controller zou moeten zijn gekoppeld en draadloos moeten werken. Hoewel de meeste games op pc niet zijn bijgewerkt om je te laten profiteren van de adaptieve triggers van de pad, is het nog steeds een briljante controller.

Als u een DualShock 4-controller gebruikt, zijn de stappen vergelijkbaar om deze op uw pc aan te sluiten. Deze keer heeft de bekabelde optie een MicroUSB-kabel nodig, omdat de controller geen USB-C-poort heeft.

Het is de moeite waard om te verduidelijken dat de controller heel goed werkt met games op Steam, maar veel fragmentarischer kan zijn als je het Valve-platform niet gebruikt - voor andere games moet je misschien een programma downloaden met de naam DS4Windows , dat gratis is maar een beetje duurt opstelling.

Volg de onderstaande instructies om de controller via Bluetooth te verbinden:

Zet je DualShock 4 in de koppelingsmodus door de PlayStation- en Share-knoppen drie seconden ingedrukt te houden totdat de lichtbalk knippert Zet op je pc je Bluetooth-instellingenmenu klaar Selecteer in de lijst met nieuwe verbindingen de optie Draadloze controller

Zodra je het op deze manier hebt aangesloten, kun je naar Steam gaan en de controller toevoegen via de instellingenmenu's, waarmee je ook de joysticks kunt kalibreren. Het zou vanaf dat moment perfect moeten werken met Steam-games.

Geschreven door Max Freeman-Mills.