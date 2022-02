Hoe u uw PS5 verbinding kunt maken met 5GHz Wi-Fi

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is een absoluut beest van een gameconsole, met een groot aantal fantastische games, sommige exclusief en andere niet, die zijn kracht ten volle benutten. Ondanks dat het de specificaties van de volgende generatie heeft, kan het worden beperkt door je eigen setup.

Als je wifi-router zowel op 2,4 GHz als op 5 GHz werkt, wil je er zeker van zijn dat je console optimaal gebruik kan maken van de grotere bandbreedte op een 5 GHz-verbinding, maar de PS5 kiest er misschien voor om verbinding te maken met de lagere specificaties. optie. Hier leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat het naar het juiste netwerk zoekt.

Het goede nieuws is dat het een eenvoudig proces is, dus volg gewoon de stappen die we hieronder hebben uiteengezet.

Navigeer op je PS5 naar het instellingenmenu Selecteer Netwerk om de netwerkinstellingen te openen Druk op Instellingen en selecteer vervolgens Internetverbinding instellen Wacht tot de scan is afgelopen en druk vervolgens op de optieknop op je controller Selecteer in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt 5GHz onder Wi-Fi-frequentiebanden

Dat zou ervoor moeten zorgen dat je PS5 alleen 5GHz-netwerkbanden beschouwt als opties om verbinding mee te maken, wat het op zijn beurt zou moeten beperken tot alleen de snelste van je thuisnetwerken, op voorwaarde dat je er een hebt ingesteld. Dit zou de potentiële snelheden die de console kan benutten enorm moeten verhogen, en resulteren in meer stabiliteit en zeldzamere verbindingsproblemen in online games.

Nadat u het proces hebt voltooid, moet u het een paar minuten de tijd geven om te controleren of alles werkt. Als de wijziging niet is opgeslagen, start je je PS5 opnieuw op en kijk je of dat werkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.