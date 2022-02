Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen het de PS4 Pro in 2016 uitbracht, liet Sony aantoonbaar de geest uit de fles als het ging om het upgraden van een console halverwege zijn levenscyclus zonder het nieuwe product een volledige nieuwe generatie te noemen.

Nu de PS5 al een tijdje uit is, is het nauwelijks een grote sprong om aan te nemen dat het op een gegeven moment ook een kleine of grote upgrade krijgt, zonder dat Sony de behoefte voelt om een volledige PlayStation 6 aan te kondigen voor een lange tijd. Hier zijn alle geruchten en details die we weten over wat er op het spel staat in termen van een PS5 Pro.

De grootste factor rond een potentiële PS5 Pro voor veel mensen zal het prijskaartje zijn dat Sony eraan hecht - aangezien de £ 450 of $ 499 PS5 nog steeds zo moeilijk te verkrijgen is, als de PS5 Pro uiteindelijk voor een hogere prijs verschijnt, kan het moeilijk zijn rechtvaardigen om er meer aan uit te geven.

Als we de generatie consoles van de PS4 als ons voorbeeld nemen, heeft de PS4 Pro consequent rond de £ 100 of $ 100 meer gezeten dan de basis PS4, zelfs als die prijzen gestaag zijn verlaagd, om de hoek te behouden dat het de krachtigste en meer is premium optie.

Tegen de tijd dat het werd gelanceerd, had de originele PS4 echter een lagere prijs, dus we nemen aan dat Sony hetzelfde spoor zou volgen en de PS5 Pro zou uitbrengen voor exact dezelfde prijs als de PS5, terwijl het basismodel goedkoper zou zijn.

Wanneer dit precies zou kunnen gebeuren, is een gok, maar we kunnen eerlijk gezegd niet zien dat het vóór eind 2023 in de schappen komt te liggen. Gezien het enorme tekort aan materialen waarmee het werkt, kan Sony nog steeds niet genoeg PS5's maken om aan de vraag te voldoen. Of het met een nieuw model zo snel het water wil vertroebelen, is de vraag.

Toen de PS5 voor het eerst werd onthuld, was het ontwerp meteen een gespreksonderwerp, alle witte en zwarte contrasten, en die grote vleugeltips maken het een nog imposantere installatie op elk tv-meubel of aanrecht waarop je het zet.

Dat geldt zowel voor de standaardversie als voor de digitale editie die het schijfstation weghaalt voor degenen die het niet willen of nodig hebben. Het roept echter een interessante vraag op over de volgende versie van de PS5 - zal het in dezelfde esthetiek blijven?

Gebaseerd op het precedent van de PS4 Pro, denken we dat het vrij gelijkaardig moet blijven, maar we zullen geïnteresseerd zijn om te zien of het groter wordt, aangezien de PS5 al behoorlijk groot is, of dat het er zelfs in kan slagen om nog meer kracht erin te persen een kleiner kader.

De PS5 is een krachtpatser van een console, zoals blijkt uit de exclusives die hij tot nu toe heeft gehost, met grafische hoogtepunten in de vorm van Demon's Souls , Ratchet & Clank Rift Apart en meer.

Toen de PS4 Pro werd uitgebracht, had deze een vrij duidelijk verkoopargument in de vorm van zijn 4K-mogelijkheden, een resolutie die de basis-PS4 eenvoudigweg niet aankon.

Dat soort gemakkelijke USP is niet zo duidelijk beschikbaar voor een PS5 Pro, maar zelfs zo vroeg in zijn cyclus kun je zien dat het uitvoeren op 4K met grafische details zoals ray-tracing een echte belasting is voor de PS5, net zoals het is voor de Xbox-serie X.

8K-televisies beginnen zich een beetje te verspreiden, dus het is mogelijk dat echte 8K-ondersteuning voor gaming op het menu staat, maar we vermoeden dat de technologie de komende twee jaar nog steeds te duur is om het waard te zijn voor Sony.

In plaats daarvan zou Sony kunnen kiezen voor meer iteratieve verbeteringen, zoals een upgrade van de CPU van de console en een verhoging van de enigszins kleine opslagruimte (momenteel 825 GB).

We weten ook niet of een PS5 Pro in twee edities zou komen, een met een schijfstation en een zonder, zoals de standaard PS5 heeft - het kan zijn dat aan het duurdere einde van de markt het schijfstation gewoon breder is geaccepteerd als onderdeel van het complete pakket.

Geschreven door Max Freeman-Mills.