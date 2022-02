Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hier is een interessante plek van videogamesite VGC: je kunt de goedkopere PlayStation 4-versie van Horizon Forbidden West kopen en een gratis upgrade naar de PlayStation 5-versie krijgen.

Dat bespaart u £ 10 / $ 10 op de full-fat PS5-vraagprijs, en levert het £ / $ 59,99 op in plaats van £ / $ 69,99.

Dus hoe kunt u profiteren? Het is niet mogelijk om via de winkel van je PS5 te kopen, omdat je dan naar de PS5-versie gaat . In plaats daarvan moet je via een browser inloggen op de PlayStation Store of een PS4 opstarten om de aankoop te doen.

Zoals VGC opmerkt: "de PS4-versie vermeldt nu expliciet dat deze wordt geleverd met een gratis upgrade naar de PS5-versie".

Dat gezegd hebbende, ondanks dat het een goedkopere downloadmethode is, is het kopen van een fysiek exemplaar nog goedkoper als je toegang hebt tot een schijfconsole, zoals je kunt zien in het vak met de beste aanbiedingen hieronder:

squirrel_widget_5897142

Het vervolg op de originele Horizon-titel komt op 18 februari uit en er is veel tamtam rond de release van de game. De serie zal op een later tijdstip ook een exclusieve PlayStation VR2-titel voortbrengen , zoals in januari op CES 2022 werd bevestigd.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

We hebben zeker zin om te spelen en als we een tientje kunnen redden, dan is dat maar zo. Veel plezier met gamen!

Geschreven door Mike Lowe.