Sony's Gran Turismo Sophy is een AI die de beste menselijke spelers kan verslaan

(Pocket-lint) - Sony en Polyphony Digital hebben onthuld wat ze een doorbraak in gaming-AI noemen: Gran Turismo Sophy, een kunstmatige intelligentie die Gran Turismo met succes onder de knie heeft, tot het punt waarop het in veertien dagen beter kan leren spelen dan menselijke spelers.

Tijdens het spelen van de laatste Gran Turismo-game, Gran Turismo Sport op de PlayStation 4, moest de AI niet alleen leren omgaan met de fysica van de auto's die hij bestuurde, maar ook met de baanomstandigheden, racetactieken en straffen op basis van overtredingen zoals stoten en hoek snijden.

De AI heeft uitjes gehad tegen de beste van de besten in de Gran Turismo-competitiescène, en op de tweede racedag was hij in staat om de tegenstander absoluut te verslaan en weg te lopen met de beste rondetijden en topposities.

Dit is net zo goed een wetenschappelijke als een gaming-doorbraak, zoals blijkt uit het onderzoek dat vandaag in het tijdschrift Nature wordt gepubliceerd, maar het doel is niettemin om ervoor te zorgen dat deze AI-ontwikkeling kan helpen om geloofwaardiger en uitdagendere AI-tegenstanders te bouwen om komende Gran Turismo-games.

Het lijkt erop dat dit niet op tijd is verschenen om te worden ingebakken in Gran Turismo 7, die begin maart arriveert, maar een videopresentatie waar we bij zaten, bevestigde dat Polyphony Digital ernaar streeft de AI naar GT7 te brengen in een post-release bijwerken.

Je kunt meer over Gran Turismo Sophy vinden op de officiële site van het project.

Geschreven door Max Freeman-Mills.