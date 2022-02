Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony rolt vandaag nieuwe systeemsoftware uit voor bètatesters voorPlayStation 5 (en PS4).

Geselecteerde deelnemers in het VK, de VS, Canada, Japan, Duitsland en Frankrijk zullen de software en de nieuwe functies kunnen testen voorafgaand aan de uitrol voor consumenten later dit jaar.

Dit is wat de bètasysteemsoftware van februari 2022 toevoegt aan PlayStation 5. Je kunt ook naar beneden scrollen om te zien hoe je je kunt registreren voor het bètaprogramma voor toekomstige proefversies.

Er zijn verschillende nieuwe functies die bètadeelnemers kunnen testen, waaronder nieuwe partychat en toegankelijkheidsopties, plus verbeteringen aan de gebruikersinterface. Misschien wel de grootste zijn spraakopdrachten, waarbij je je PS5 eenvoudig kunt vragen om apps en games te openen, het afspelen van media te regelen en meer. Hier is een kort overzicht van de nieuwe functies.

PlayStation test de mogelijkheid om games, apps en instellingen te openen of het afspelen van een tv-programma of film te bedienen met alleen je stem.

Eenmaal ingeschakeld in de instellingen, kun je gewoon zeggen "Hey, PlayStation!" en vraag het om een spel te zoeken, enz.

Er is echter een waarschuwing voor bètadeelnemers. Aangezien dit in de testmodus is, kan alles wat gevraagd wordt door Sony worden opgenomen en opgeslagen, tenzij het op een kinderaccount staat - in dat geval zal het nooit worden opgenomen.

Er zijn verschillende nieuwe opties voor Party Chat. Bij het starten van een feest kun je nu een open feest of een besloten feest kiezen - de laatste is alleen op uitnodiging.

Er zijn nu visuele indicaties waarmee u kunt zien wie er aan het woord is, zodat u gemakkelijker ongepast gedrag kunt melden.

En u kunt nu rechtstreeks vanaf een voicechat-kaart een Share Play-sessie starten.

Voicechats zijn omgedoopt tot Feesten, terwijl het Game Base-menu nu is opgesplitst in drie tabbladen: Vrienden, Feesten en Berichten.

Het tabblad Vrienden toont (natuurlijk) al je vrienden en geeft je toegang tot vriendschapsverzoeken voor het zoeken van spelers. Je kunt ook een speler toevoegen aan een groep of een nieuwe maken vanuit de Game Base, plus berichten, afbeeldingen en video delen.

Als iemand in een party zit en zijn of haar scherm deelt, zie je een on air-pictogram. Er is ook een nieuwe knop om vriendschapsverzoeken af te wijzen.

Je kunt je gamecollectie nu filteren op genre en er is een nieuwe optie "Keep in Home" beschikbaar wanneer je een gametegel op het startscherm selecteert. Er kunnen maximaal vijf games en apps in de startschermbalk worden bewaard.

Een nieuw totaal van maximaal 14 games en apps verschijnen nu op het startscherm.

Trofeekaarten en de trofeelijst zijn opnieuw ontworpen. En je kunt nu Scherm delen vanuit het menu Maken om gameplay naar een open feest te streamen.

Schermlezer is nu beschikbaar in meer talen, met Russisch, Arabisch, Nederlands, Braziliaans Portugees, Pools en Koreaans toegevoegd aan de lijst.

U kunt nu mono-audio inschakelen voor hoofdtelefoons om dezelfde audio in elk oor af te spelen. Dit is vooral handig voor mensen met eenzijdig gehoorverlies.

En u kunt nu een vinkje zien bij ingeschakelde instellingen om gemakkelijker te zien wanneer ze zijn ingeschakeld.

Hoewel het misschien te laat is om de nieuwste bètaversie van de systeemsoftware te testen, kunt u zich registreren als bètatester voor mogelijke toekomstige opname.

Ga gewoon naar de registratiepagina hier - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/ - en log in op je Playstation-account om je interesse te bevestigen.

Geschreven door Rik Henderson.