(Pocket-lint) - Sony heeft onthuld dat het de komende vier jaar meer dan 10 nieuwe live service-games zal lanceren.

Het bedrijf onthulde zijn plan tijdens een investeerdersoproep , waar CFO Hiroki Totoki in wezen toegaf dat de overname van Bungie voor $ 3,6 miljard meer ging dan alleen Destiny en meer over het opvoeren van de inspanningen om live servicegames te produceren, dit zijn games die worden bijgewerkt met nieuwe inhoud na verloop van tijd. Ze hebben de neiging om inkomsten te genereren via in-game aankopen, in plaats van initiële verkopen.

"De strategische betekenis van deze overname ligt niet alleen in het verkrijgen van de zeer succesvolle Destiny-franchise, evenals in de grote nieuwe IP die Bungie momenteel aan het ontwikkelen is, maar ook in het opnemen in de Sony-groep van de expertise en technologieën die Bungie heeft ontwikkeld op het gebied van live game-services" , zei Totoki tijdens een gesprek met investeerders op woensdag 2 februari 2022. "Door een nauwe samenwerking tussen Bungie en PlayStation Studios streven we ernaar om tegen het fiscale jaar dat eindigt in maart 2026 meer dan 10 live service-games te lanceren".

Totoki merkte ook op dat, van 2014 tot 2014, de wereldwijde markt voor game-inhoud verdubbelde. Deze groei, zei de CFO, werd "gedreven door de inkomsten uit add-on content van live game-services, die in deze periode met een gemiddeld jaarlijks percentage van 15% groeiden". Totoki voegde toe: "We verwachten dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten".

Het lijdt geen twijfel dat dit een belangrijke verschuiving in de strategie van Sony is. Het staat bekend om het aanbieden van first-party titels die grotendeels gericht zijn op verhalende ervaringen voor één speler, terwijl zijn concurrenten de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt met games zoals Microsoft's Minecraft en Sea of Thieves en Epic's Fortnite.

Geschreven door Maggie Tillman.