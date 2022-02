Sony heeft nog steeds moeite om genoeg PS5-consoles te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De problemen waarmee Sony en Microsoft worden geconfronteerd als het gaat om de productie van hun nieuwste reeks consoles, zijn goed gedocumenteerd, maar nieuwe verkoopschattingen van Sony hebben bevestigd dat de problemen nergens heen gaan.

In zijn laatste winstrapport bevestigde het dat het 17,3 miljoen eenheden van de PS5 heeft verkocht, een gezond cijfer dat desalniettemin 3,3 miljoen minder is dan de enorme 20,2 miljoen die de PS4 tegen die tijd op de markt had verkocht. Nu de vraag nog steeds stijgt, is het een aanbodprobleem dat het tekort heeft veroorzaakt.

De niettemin sterke verkopen betekenen dat Sony zijn bedrijfswinst nog steeds met 12% zag groeien, maar het verlies van geld op elke console betekende dat de game-inkomsten eigenlijk licht daalden. Het is een feit dat de componententekorten die het gebrek aan verkochte eenheden veroorzaken, waarschijnlijk zullen voortduren.

Volgens Sony zijn er op 31 december 2021 van de PlayStation 5 17,3 miljoen exemplaren verkocht.



Dit is vergelijkbaar met 20,2 miljoen voor PlayStation 4 in hetzelfde tijdsbestek, wanneer de lancering is uitgelijnd



PS5 heeft te maken gehad met aanzienlijke leveringsproblemen. Ondanks de vraag heeft het PS4 niet bij kunnen houden pic.twitter.com/Nz60oElCyK — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 2 februari 2022

Daarom verlaagde Sony zijn schatting van het aantal PS5-consoles dat het in het volgende fiscale jaar zal verkopen tot 11,5 miljoen, waar het eerder streefde naar 14,8 miljoen. Dat zal investeerders teleurstellen en degenen die nog steeds een PS5 proberen te vinden tegen RRP.

In een ander interessant stukje, gaf Sony aan dat het ernaar streeft om tegen 2026 10 live service-games op PlayStation uit te brengen, wat aangeeft hoe sterk het van plan is om op de markt te komen. Welke rol Destiny 2 in dat proces speelt, aangezien het net Bungie heeft gekocht, valt nog te bezien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.