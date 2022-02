Discord start PS5- en PS4-integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lang geleden in mei 2021 kondigden Discord en Sony aan dat hun platforms gingen samenwerken om het gebruik van Discord op je PS4 of PS5 gemakkelijker te maken, en hoewel het een tijdje heeft geduurd voordat dat vruchten afwerpt, zien we het begin van de resultaten, nu .

Discord heeft aangekondigd dat het integratie tussen PlayStation Network-accounts en zijn eigen accounts uitrolt, om eindelijk je vrienden op Discord te laten zien wanneer je op je console iets speelt — een functie die al jaren op Xbox aanwezig is.

Dit betekent dat je de game die je speelt, je PlayStation Network-ID voor vrienden om je aan toe te voegen en je status kunt weergeven, allemaal zonder je zorgen te hoeven maken over handmatig rommelen met je status.

De stappen zijn hetzelfde als het koppelen van een andere service, gewoon door naar Gebruikersinstellingen> Verbindingen in de app of het programma te gaan en vervolgens op het PlayStation-logo te klikken om het proces te starten. Als je het logo nog niet kunt zien, suggereert dat dat de verandering je territorium nog niet helemaal heeft bereikt.

Of dit uiteindelijk leidt tot een volledige Discord-app waarmee je kunt chatten met behulp van de service in plaats van Sony's eigen ingebouwde partysysteem, waarmee je cross-platform chatten en andere voordelen kunt ontgrendelen, is een gok, maar het is leuk om te zien dat PlayStation een inhaalslag maakt.

Je kunt wat meer details over de uitrol van deze integratie lezen in de Discord-blogpost hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.