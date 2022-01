PS5 Cyberpunk 2077 releasedatum zou nabij kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De lancering van Cyberpunk 2077 eind 2020 was iets dat bijna rampzalig was dankzij de behoorlijk afschuwelijke prestaties die de game wist te behalen op de toenmalige huidige generatie consoles, PS4 en Xbox One.

Zelfs op PlayStation 5 en Xbox Series X had de game een enorm scala aan bugs en problemen toen deze uitkwam en hoewel er massaal fixes zijn gekomen, heeft een volledige next-gen release voor de game met betere prestaties en beelden van hogere kwaliteit lang geduurd. in de pijplijn geweest.

Eind 2021 werd dit uitgesteld tot 2022, en nu hebben we een hint dat in ieder geval de PS5-versie binnenkort zal verschijnen, dankzij @PlaystationSize - een Twitter-account dat aankomende gamebestanden op PlayStation Network controleert en rapporteert hun bestandsgrootte.

De accounthouder denkt dat de native PS5-versie medio februari of begin maart van dit jaar uitkomt, en voegde de kunst bij die je hierboven kunt zien, wat een nieuw stukje marketingmateriaal is, wat aangeeft dat er nieuwe bestanden zijn gevonden om deze bewering te staven.

Dat komt overeen met de projectie van ontwikkelaar CD Projekt Red voor een lancering in het eerste kwartaal in 2022, en een recente oproep van investeerders aan het bedrijf bevestigde dat de versie op schema zou moeten liggen om aan zijn schema te voldoen, net als de next-gen-versie van The Witcher 3 die is in ontwikkeling, gericht op een lancering in het tweede kwartaal.

Of de next-gen iteratie van Cyberpunk 2077 stabiel en mooi genoeg is om terug te duiken voor degenen onder ons die de eerste keer niet door de bugs konden komen, valt nog te bezien, maar het klinkt alsof we de kans krijgen om probeer het vrij snel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.