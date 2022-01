Hoe u PS5-schermen en clips eenvoudig naar uw telefoon kunt overbrengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 heeft onlangs stilletjes een kleine update gekregen voor gebruikers, met name die in Noord-Amerika, zodat ze gemakkelijker clips en screenshots die ze op de console hebben gemaakt, kunnen delen met hun vrienden.

Met het nieuwe systeem kun je automatische uploads inschakelen naar de PS-app, de bijbehorende app van Sony voor zijn consoles, waar je opnamen 14 dagen blijven staan terwijl je beslist hoe je ze wilt gebruiken, of helemaal niet.

Voorheen waren de enige manieren om opnamen van je console te krijgen, het aansluiten van een USB-station om ze over te zetten, of om ze rechtstreeks te uploaden naar een social media-kanaal zoals Twitter of YouTube. Er zijn een paar tijdelijke oplossingen gevonden, maar deze nieuwe manier is veel eenvoudiger.

Volg de onderstaande stappen om het in te schakelen (sommige werken mogelijk nog niet in uw regio, dus u heeft misschien wat geduld nodig).

Klik in het startmenu van je PS5 op je gamebibliotheek en navigeer vervolgens naar je mediagalerij Open de Galerij en kijk of je een nieuwe prompt ontvangt met automatische uploads Als u dat doet, stemt u ermee in de functie in te schakelen Open de PS-app op je telefoon (sluit deze eerst volledig als dit de eerste keer is dat je automatische uploads probeert) Klik op het Game Library-pictogram op je navigatiebalk en ga vervolgens naar Captures Hier vind je nieuwe opnamen die je hebt gemaakt sinds je de functie hebt geactiveerd, klaar om te delen

De functie zou geen systeemupdate moeten vereisen om geactiveerd te worden, dus als je deze momenteel niet kunt gebruiken (wat momenteel het geval is voor ons hier in het VK), moet je het misschien binnenkort opnieuw proberen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.