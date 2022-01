PlayStation krijgt zeker de volgende drie Call of Duty-games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty-fans die een PlayStation 4 of PS5 bezitten, zijn de afgelopen weken in onzekerheid verzeild geraakt nadat het nieuws bekend werd dat Xbox Activision heeft gekocht in een deal ter waarde van $ 69 miljard.

Nu is er een sprankje hoop - of in ieder geval een tijdelijke uitstel. De betrouwbare Bloomberg-verslaggever Jason Schreier heeft bronnen geciteerd die bekend zijn met de enorme gaming-deal om duidelijk te maken wat het betekent voor de komende COD-games op PlayStation.

Volgens zijn bronnen zullen de volgende drie grote COD-releases nog steeds minimaal op PlayStation verschijnen, bestaande uit de titelloze hoofdgames in 2022 en 2023, samen met een nieuwe tweede iteratie van de geweldige gratis te spelen titel, Warzone, ook waarschijnlijk in 2023.

Of Xbox zich aan die releasedatums houdt, die schattingen zijn op basis van het releasepatroon van COD in de afgelopen jaren, is niet gegarandeerd, maar voorlopig kun je ervan uitgaan dat Activision onder die indruk doorgaat.

Als dit de enige games zijn die onder een overeenkomst tussen Activision en PlayStation vallen, is de andere voor de hand liggende vraag wat er zal gebeuren met volgende Call of Duty-titels die niet in contracten zijn opgenomen.

Goede gesprekken gehad deze week met leiders bij Sony. Ik bevestigde onze intentie om alle bestaande overeenkomsten na te komen bij de acquisitie van Activision Blizzard en onze wens om Call of Duty op PlayStation te houden. Sony is een belangrijk onderdeel van onze branche en we waarderen onze relatie. — Phil Spencer (@XboxP3) 20 januari 2022

Hoewel de bovenstaande tweet van Phil Spencer suggereert dat COD op de lange termijn op PlayStation zou kunnen doorgaan, is het ook heel goed mogelijk (zo niet waarschijnlijk) dat het verwijst naar de games waarover Schreier heeft gerapporteerd, en dat het lot van titels verderop in de rij zal blijven. in strategische handen van Xbox.

Geschreven door Max Freeman-Mills.