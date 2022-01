Sony opent PS5-bestellingsregistratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony's PlayStation Direct-winkel verkoopt de PlayStation 5 in batches sinds de console voor het eerst eind 2020 werd uitgebracht, hoewel die batches niet groot genoeg waren om het blijvende gevoel te stoppen dat de console nog steeds behoorlijk moeilijk te bemachtigen is.

Maar als de mogelijkheid om Sony's eigen service te gebruiken zich voordoet, is het de moeite waard om uw hand te proberen, om de vervelende scalpers en dure bundels te vermijden die soms de enige manier zijn om er een te laten bezorgen via de tweedehandsmarkt of een van de andere grotere game-retailers.

Op dit moment neemt PlayStation Direct registraties aan voor een nieuwe golf van PS5-aandelen, voor klanten in de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg.

Het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden met je PlayStation Network-ID (het account waarop je inlogt op je console, mocht je het krijgen), en je doet mee aan wat in wezen een loterijtrekking is om kans te maken om te betalen voor een PS5.

Als het je lukt, kom je erachter via e-mail en krijg je instructies over hoe je de console daadwerkelijk kunt uitchecken en bestellen. Hoewel dat misschien een beetje kansloos klinkt, is het nog steeds vele malen beter dan op Twitter te zitten wachten op voorraadupdates voordat je je naar een winkelsite haast die al is gecrasht door de vraag, als je het ons vraagt.

PlayStation Direct bestaat al een tijdje in de VS, maar is recentelijk in het VK gearriveerd, dus dit is een goede gelegenheid om het uit te proberen, en als je eenmaal bent geregistreerd, zou het gemakkelijker moeten zijn om je naam in de hoed te zetten voor latere stockgolven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.