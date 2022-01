Breidt Sony de achterwaartse compatibiliteit van PS5 uit?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony breidt mogelijk de achterwaartse compatibiliteit vande PlayStation 5 uit. Er zijn een aantal PS3-games met prijzen in de PlayStation Store verschenen, dus niet alleen de games die via PS Now beschikbaar zijn .

Sommige worden zelfs niet eens vermeld op de cloudstreamingservice van PlayStation.

Tot nu toe waren alleen PlayStation 4-titels beschikbaar op PS5. Maar een recente patentaanvraag door Mark Cerny van Sony duidde erop dat er nog meer emulatiesoftware in ontwikkeling is.

Zoals gemeld door VGC , zou het patent met de titel "achterwaartse compatibiliteit door het gebruik van spoofklok en fijnkorrelige frequentieregeling" ervoor kunnen zorgen dat oudere PlayStation-games correct worden geëmuleerd.

Verschillende Twitter-gebruikers hebben PS3-games gespot in de PlayStation Store, waaronder @adventkamen die twee Prince of Persia-titels vond - The Forgotten Sands en The Two Thrones HD - die respectievelijk $ 17,99 en $ 13,49 kosten.

Anderen hebben Dead or Alive 5 gezien voor £ 7,99 in de Britse winkel. Dat is niet beschikbaar op PS Now.

Het is nog niet bekend of deze games nu effectief werken of tijdelijke aanduidingen zijn (we moeten ze zelf nog proberen), maar het zou deel kunnen uitmaken van Sony's veelgespeculeerde masterplan om Xbox Game Pass Ultimate aan te gaan door PS Now te combineren met PlayStation Plus en abonnementskosten in rekening brengen.

Zolang PaRappa the Rapper pseudo-vervolg Um Jammer Lammy eindelijk beschikbaar komt op iets anders dan een PSOne, waar moeten we ons dan aanmelden?

Geschreven door Rik Henderson.