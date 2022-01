Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat het aanbod van cadeaubonnen voor PlayStation Now binnenkort zal worden opgeschud, wat leidt tot speculatie dat de Xbox Game Pass- rivaal van het bedrijf binnenkomt.

Na de eerste hints - voor het eerst gemeld door VentureBeat - dat fysieke cadeaubonnen winkels in het VK zouden verlaten, heeft de gamegigant sindsdien de volgende verklaring afgelegd, wat suggereert dat de verandering van invloed zal zijn op alle markten.

"Over het algemeen stappen we over van PlayStation Now-cadeaubonnen om ons te concentreren op onze huidige PlayStation-cadeaubonnen in contanten, die kunnen worden ingewisseld voor PlayStation Now", aldus Sony.

Volgens de gelekte berichten die de ronde doen bij de Britse retailer Game, lijkt het erop dat winkels tot 19 januari de tijd hebben om kaarten uit winkels te verwijderen, hoewel het onduidelijk is of verschillende regio's verschillende instructies hebben.

Hoe dan ook, de plannen hebben brandstof toegevoegd aan het Bloomberg-rapport van december, waarin werd gesuggereerd dat het bedrijf PlayStation Now (de service waarmee abonnees PS2-, PS3- en PS4-games op hun pc, PS5 of PS4 kunnen spelen) gaat samenvoegen en PlayStation Plus (het abonnement dat vereist is om online te gamen).

Er wordt gezegd dat de naam PS Plus in een dergelijk geval zou blijven bestaan, hoewel er drie niveaus zouden worden geïntroduceerd om PS Now in wezen te vervangen en het abonnementsaanbod voor gebruikers te vereenvoudigen.

Met de afronding van de fysieke aanwezigheid van PS Now in winkels nu bevestigd door Sony, is het natuurlijk mogelijk dat dit een stap op weg is naar de fusie van de twee diensten.

Ondanks dat alles op papier bij elkaar opgeteld is, is het ook belangrijk op te merken dat er geen garanties zijn dat de twee zetten gerelateerd zijn.

We houden onze ogen open voor meer geruchten en gefluister met betrekking tot deze.

Geschreven door Conor Allison.