God of War kan op 8K draaien op pc met de juiste hardware

(Pocket-lint) - God of War was ongelooflijk populair toen het in 2018 op PlayStation werd uitgebracht, nu is het op pc met een aantal serieuze grafische upgrades.

Die upgrades omvatten een aantal dingen om pc-gamers te laten kwijlen. Ze omvatten ontgrendelde framerates voor topprestaties, schaduwen met een hogere resolutie, verbeterde reflecties en meer.

Framesnelheden krijgen een boost met Deep Learning Super Sampling (DLSS) en de game ondersteunt ook Nvidia's Reflex low-latency- technologie. Voeg daarbij de ondersteuning voor 21:9 ultrabreedbeeld en je hebt een aantrekkelijke game-ervaring.

TechRadar meldt dat de dingen echter veel aantrekkelijker zijn met de juiste hardware. Terwijl hij de allerbeste grafische kaart gebruikte die Nvidia (op dit moment) te bieden heeft, was Matt Hanson, de Senior Computing-editor van TechRadar, in staat om God of War op 8K-resolutie te laten werken.

Een indrukwekkende prestatie, zelfs voor een ouder spel.

Door de game op verschillende manieren te benchmarken, was hij in staat om meer dan 30FPS te krijgen bij 8K op de originele instellingen. Het gebruik van een RTX 3090 grafische kaart geeft ook toegang tot de voordelen van Nvidia Deep Learning Super Sampling om beelden op te schalen met behulp van AI en ook om een prestatieverbetering te krijgen.

Blijkbaar, met DLSS ingesteld op Ultra Performance-modus, liep het spel op bijna 60FPS en was het een stuk soepeler om te spelen, zelfs met ultra grafische instellingen. DLSS ziet er echter niet altijd zo goed uit als de native instellingen, maar het is geweldig om het potentieel te zien om het meeste te halen uit een toch al geweldig uitziende game.

We kijken er naar uit om de game ook op onze extreme gaming-machine te spelen.

Geschreven door Adrian Willings.