Sony zet PS4-productie voort om PS5-voorraadtekort te verminderen

(Pocket-lint) - De strijd om een PlayStation 5 te bemachtigen is er een die talloze mensen over de hele wereld hebben ervaren in iets meer dan een jaar sinds de lancering van de console - de schaarste is slechts licht afgenomen, ondanks de inspanningen van Sony.

Volgens een nieuw rapport van Bloomberg heeft Sony een nieuw plan om te proberen te helpen met het gebrek aan aanbod, waardoor het in 2022 PlayStation 4-consoles tegen lagere kosten zal blijven produceren, in plaats van de productie van de oudere console af te bouwen omdat het aanvankelijk had gepland.

Het wereldwijde chiptekort en pandemische vertragingen zijn de twee belangrijkste met elkaar verweven oorzaken van tekorten aan de PS5, die elk bijdragen aan knelpunten en productiebeperkingen, maar de componenten voor de PlayStation 4 zijn gemakkelijker te bemachtigen.

Sony hoopt dat door door te gaan met het uitbrengen van nieuwe PS4-eenheden, tegen prijzen die duidelijk veel goedkoper zijn dan die van de PS5, het gamers in het PlayStation-ecosysteem kan blijven houden en ook bulkbestellingen van onderdelen voor beide consoles kan gebruiken om meer materialen te beveiligen.

De bron van Bloomberg zegt dat Sony van plan was om de PS4-productie eind 2021 uit te faseren voordat de pandemie toesloeg en al zijn denken herschikte. Een waarschijnlijk domino-effect van dit alles is dat je de komende jaren meer games van verschillende generaties kunt verwachten, aangezien ontwikkelaars de veel grotere spelersbasis op PS4 blijven vertegenwoordigen in vergelijking met de nieuwste hardware.

