(Pocket-lint) - De nieuwe Nova Pink en Starlight Blue DualSense-kleurvarianten zijn nu beschikbaar voor pre-order voor hun release op 14 januari.

Aangekondigd midden december, zullen dezePS5- controllerversies als eerste worden gelanceerd, en het Galactic Purple-model zal iets later - in februari - algemeen worden uitgebracht.

PlayStation zal ook aangepaste covers uitbrengen die passen bij de nieuwe DualSense-kleuren, plus de bestaande Cosmic Red- en Midnight Black-edities die vorig jaar werden gelanceerd. Er is echter nog geen exacte datum wanneer ze beschikbaar zullen zijn om te kopen.

De laatste twee covers zouden later deze maand verschijnen (mogelijk 21 januari), maar de Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple covers zouden pas "eerste helft van 2022" beschikbaar zijn.

Toch kun je een voorsprong nemen door eerst de Nova Pink en Starlight Blue DualSense-controllers vooraf te bestellen.

De Nova Pink-variant rekent af met de suggestie dat de Cosmic Red-controller zelf roze is. Het is meer roze, vinden we.

De Starlight Blue-controller heeft een heldere lichtblauwe kleur en zal waarschijnlijk niet verloren gaan in een kast (of ergens anders).

Beide zijn natuurlijk voorzien van de innovatieve technologie die is gelanceerd met de originele witte DualSense, inclusief adaptieve triggers en haptische feedback.

