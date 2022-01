Februari PlayStation State of Play zou PSVR2 kunnen tonen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben al een tijdje geen PlayStation State of Play-presentatie meer gehad, en de streams komen relatief regelmatig binnen een kalenderjaar, dus het is alleen maar logisch dat geruchten beginnen te wervelen wanneer Sony er weer een zal uitbrengen, en wat het zal bevatten.

Nu heeft een doorgewinterde leaker aangegeven dat hij verwacht dat de volgende stand van zaken in februari zal uitkomen, en dat dit het perfecte moment zou kunnen zijn voor Sony om eindelijk het nieuwe ontwerp van zijn tweede generatie VR-headset, PSVR 2 , te onthullen.

Tom Henderson, die behoorlijk betrouwbaar is als het gaat om grote franchises zoals Call of Duty en Battlefield, zegt dat hij verwacht dat de stream in februari zal plaatsvinden op basis van eerdere PlayStation-evenementen.

Het huidige gerucht gaat dat het volgende Sony-evenement in februari lijkt te zijn op basis van de media-evenementen van deze maand en eerdere PlayStation-datums.



Het zal waarschijnlijk State of Play zijn, maar het heeft het potentieel om een behoorlijk grote te worden IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 9 januari 2022

Hoewel Sony enkele van de technische specificaties van zijn volgende VR-headset op CES 2022 heeft onthuld, heeft het nog steeds niet volledig laten zien hoe het eruit zal zien (of wat het zal kosten), dus elke grote stream die het vanaf nu vasthoudt, zal hebben die vraag blijft op de achtergrond hangen.

Natuurlijk zijn er ook tal van grote en langverwachte games waar het misschien meer mee pronkt, niet de minste daarvan is God of War: Ragnarök , die dit jaar op een bepaald moment zou kunnen verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.