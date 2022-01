Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Op Sony's CES 2022- persconferentie betrad PlayStation-CEO Jim Ryan het podium om officieel de naam van zijn tweede generatie virtual reality-headset voor PS5 te bevestigen: PlayStation VR2 (of kortweg PS VR2).

Om de mogelijkheden van de aanstaande headset te demonstreren, is er een geheel nieuwe AAA-game, een VR-specifieke titel genaamd Horizon: Call of the Mountain , ontwikkeld door Guerrilla Games en Firesprite. We zijn er zeker van dat Aloy-fans extra enthousiast zullen zijn over deze virtual reality-specifieke. Bekijk hieronder de officiële trailer:

Ryan ging niet zo ver om de headset zelf te onthullen, maar bevestigde wel een aantal functies van PS VR2. Het biedt eye-tracking en foveated-weergave, biedt een gezichtsveld van 110 graden en bevat haptische feedback voor subtiele trillingen om de onderdompeling van de gebruiker te vergroten.

In termen van visuele getrouwheid beschreef Ryan het als "best in class", wat de "4K HDR" -capaciteit bevestigt. Dat is veel resolutie, en een beetje overdreven: zoals een officiële PlayStation-blog onthult , biedt de headset 2000 x 2040 pixels per oog. Verversingssnelheden van 90Hz en 120Hz zijn mogelijk.

Er is een bewegingsdetectiesysteem met zes assen (gyroscoop met drie assen, versnellingsmeter met drie assen), vier geïntegreerde camera's voor het volgen van headsets en controllers, een IR-camera voor eye-tracking per oog en zowel een ingebouwde microfoon als een headset.

De meegeleverde controllers, PlayStation VR Sense-controllers genaamd, bieden ook haptische feedback, waarbij Ryan opmerkt dat spelers "games op een veel meer viscerale manier kunnen voelen en ermee kunnen omgaan".

De grote vraag die op onze lippen ligt, is echter wanneer de headset wordt gelanceerd. Guerilla Games is momenteel druk bezig om de laatste hand te leggen aan Horizon: Forbidden West, gepland voor 18 februari. Er komen spannende virtual reality-tijden voor PlayStation 5-gebruikers, gebaseerd op dit grote deel van CES 2022-nieuws, maar we vragen ons af hoe lang we nog zullen hebben wachten.

Correcties - [05/01/2022] Een eerdere versie van dit rapport suggereerde een lanceringsdatum van 18 februari, we betreuren deze fout - die datum is wanneer Horizon: Forbidden West wordt gelanceerd, niet Call of the Mountain of PSVR2.