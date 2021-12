Fall Guys krijgt mogelijk binnenkort een native PS5-versie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen het in 2020 werd gelanceerd, was Fall Guys een enorm succes dat fans trok dankzij zijn populariteit op Twitch. De opwinding voor het spel is sindsdien een beetje afgenomen, maar het is nog steeds behoorlijk populair.

Fall Guys slaagde erin records te breken omdat het de meest gedownloade game op PlayStation 4 was toen deze gratis was via PS Plus . En het kan op PlayStation 5 worden gespeeld dankzij de achterwaartse compatibiliteit van de console. Hierdoor profiteert u ook van de Game Boost-functie van de console.

Het spel zou echter snel beter kunnen worden. Een recente ontdekking toont aan dat Fall Guys is toegevoegd aan de PS5-database, wat suggereert dat er een native versie van de game komt.

De ontdekking werd gedaan door @PlayStationSize, een account dat nieuwe games volgt die naar de console komen. Dat account postte over het vinden van een bètaversie van de game in de database, wat suggereert dat er een native editie aankomt.

Hoewel het misschien niet de meest visueel intensieve game is, propt het nog steeds veel spelers in een kleine ruimte. Een native versie van Fall Guys zou beter gebruik kunnen maken van de hardware van de console en snellere laadtijden en tot 120 FPS bieden. #

We weten al dat native Xbox- en Switch-versies onderweg zijn, hoewel er nergens een datum op staat, is het nog steeds goed nieuws voor diegenen die willen meedoen aan de actie.

