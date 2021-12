Sony onthult custom covers voor de PS5, nieuwe DualSense-kleuren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft aangepaste covers voor de PlayStation 5 onthuld, na maanden van speculatie dat het werkte aan een eigen antwoord op cover-opties van derden, zoals Dbrands Darkplates 2.0

De covers zullen beschikbaar zijn op 21 januari 2022, hoewel aanvankelijk alleen in zwart en rood, en in een reeks van vijf nieuwe kleuren, wat in totaal zes opties oplevert, inclusief de standaard witte look van de console. Die kleuren heten officieel Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, Cosmic Red en Midnight Black.

Het verwisselen van covers op een PS5 is een vrij eenvoudige zaak, dus deze kunnen gemakkelijk aan hun consoles worden toegevoegd door degenen die ervoor kiezen ze op te halen, en Sony heeft ook nieuwe DualSense-modellen laten zien, wat betekent dat je zowel covers als controllers in al die kleuren.

De hoezen lijken in de VS $ 55 te kosten, en de prijzen in het VK moeten worden bevestigd - iets dat waarschijnlijk een belangrijke bepalende factor zal zijn in de vraag of mensen het de moeite waard vinden om het uiterlijk van hun console te veranderen op basis van hun interieur of hun interieur. smaak.

We zijn echter altijd fan van meer opties, en we gaan ervan uit dat Sony op een gegeven moment de console zelf met de verschillende frontjes gaat verkopen, zodat je geen reserveset hoeft op te bergen als je dat doet zin in een van deze nieuwe covers.