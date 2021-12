De PS5 krijgt eindelijk HDR-ondersteuning in de YouTube-app

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is je misschien niet opgevallen, maar de YouTube-app op PlayStation 5 had sinds de lancering vorig jaar op de releasedatum van de console één functie tekort: hoog dynamisch bereik (of HDR, zoals de meeste mensen het kennen).

De rijkere kleuren waarvan videos kunnen profiteren, zijn iets dat veel (zo niet de meeste) PS5-games gebruiken, maar om de een of andere reden kostte het YouTube nogal wat tijd om het aan zijn videospeler voor de console toe te voegen.

Nu heeft het team met arendsogen van FlatPanelsHD gezien dat het live is, dankzij enkele backend-tests - hoewel het niet precies weet wanneer de verandering plaatsvond.

Hoewel het misschien geen levensveranderende update is, betekent dit wel dat kanalen die in HDR worden geüpload, levendiger en van hoge kwaliteit zullen lijken, wat een leuke kleine overwinning is.

Dat gezegd hebbende, als je een redelijk nonchalante YouTube-kijker bent, is er een behoorlijke kans dat niets dat je ooit kijkt HDR gebruikt, maar het is een van die stukjes technologie die alleen maar meer voorkomend zal worden naarmate de tijd verstrijkt, dus er is absoluut geen kwaad in het werkt nu.