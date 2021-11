Werkt Sony aan een mobiele PlayStation-controller?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben een paar keer gehoord over Sonys langetermijnplan om meer van zijn beroemdste intellectuele eigendommen in het mobiele gaming-rijk te brengen als een manier om meer inkomsten te genereren, en nu bevat een patent ingediend door Sony Interactive Entertainment in Japan nog een aanwijzing .

Het patent betreft een vrij typisch ogende mobiele gamingcontroller, maar dan met alle kenmerken van Sonys DualShock-controller uit het PS4-tijdperk. Net als andere opties die al op de markt zijn, zou het je telefoon tussen twee helften van een DualShock klemmen.

Dit geeft je de voordelen van de juiste knoppen en joysticks, terwijl je de mogelijkheid hebt om je spel te spelen zonder dat het scherm helemaal wordt verduisterd door je vingers. Aangezien de DualShock (en de DualSense van de PS5) al populaire keuzes zijn voor bluetooth-controllers op mobiel, is het logisch om een meer op maat gemaakt ontwerp aan te bieden.

De versie van Sony zou blijkbaar ook de mogelijkheid hebben om te detecteren dat je de controller ronddraait, waardoor je mogelijk gyro-bedieningselementen kunt gebruiken in een game die niet werkt met het eigen vermogen van je telefoon om beweging te voelen (als deze die al heeft).

Voor nu moet het patent echter met een korreltje zout worden genomen, zelfs met tekeningen die zo geloofwaardig zijn als degene die je hierboven kunt zien erin verwerkt. Totdat er iets concreets uit PlayStation komt, blijft dit slechts een potentieel ontwerp voor een hypothetische controller, in plaats van iets waarvan we zeker weten dat het op de markt komt.