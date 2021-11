Met een geweldige PS5 SSD-deal krijg je 1 TB extra met 31% korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds PlayStation de mogelijkheid heeft ontgrendeld om de interne opslag van een PS5 te upgraden, hebben we het internet afgezocht naar geweldige aanbiedingen voor compatibele SSD-kaarten. Next-gen games nemen immers een aanzienlijk deel van de bestaande ruimte in beslag en het is lastig om favorieten te verwijderen en opnieuw te installeren.

Gelukkig zijn de Black Friday- uitverkoop begonnen en is er één kaart van Crucial beschikbaar met een zeer gezonde korting. De PlayStation 5-compatibele Crucial P5 Plus heeft momenteel een besparing van meer dan 30 procent.

squirrel_widget_5808798

In het VK komt dat neer op een zeer beheersbare £ 107. Er zijn zelfs grote kortingen in Centraal-Europa en de VS.

De Crucial P5 Plus is ook een zeer degelijke kaart, een die de Digital Foundry ook aanbeveelt. Het voldoet ruimschoots aan de aanbevelingen van Sony voor minimale specificaties, hoewel je misschien ook in een koellichaam moet investeren.

Sony benadrukt wel dat een koellichaam belangrijk is en dat veel compatibele kaarten al zijn geïnstalleerd. Dat voegt echter meestal een premie toe aan de prijs.

We raden je aan er gewoon zelf een te installeren... het is eigenlijk heel eenvoudig, net als het plaatsen van een sticker. Hoe je dat precies doet, leggen we je hier uit.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 November 2021

Er zijn er verschillende beschikbaar, je moet er alleen voor zorgen dat het niet te breed is, zodat het in de console past.

squirrel_widget_6075436