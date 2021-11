Sony patenteert frontjes voor de PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langlopende geruchtenmolen rond aangepaste frontplaten voor Sonys PlayStation 5 heeft een nieuwe wending gekregen in de vorm van een nieuw patent van Sony dat de frontplaten voor de console op zichzelf lijkt te tonen.

Dit suggereert sterk dat Sony binnenkort zou kunnen werken aan het afzonderlijk uitbrengen van aangepaste frontplaten, iets dat bijna volledig werd verwacht als gevolg van de langlopende vete met Dbrand.

Die fabrikant had zijn Darkplates uit de productie gehaald en vervolgens opnieuw ontworpen in een poging weerstand te bieden aan juridische dreigementen van Sony om ze niet meer te maken, en in sommige brutale berichten beweerde hij destijds dat Sony waarschijnlijk aan zijn eigen platen werkte.

Tot nu toe heeft Sony zwarte versies van zijn Pulse 3D-headset en DualSense-controller gemaakt, wat de geruchten oproept dat er een volledig zwarte console op komst is, maar het verwijderbare karakter van de PS5-platen betekent dat verwisselbare opties even verstandig zouden zijn.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 22 November 2021

Iedereen die een interne SSD aan hun console heeft toegevoegd, weet dat het vrij eenvoudig is om ze eruit te halen, dus installatie zou nauwelijks een probleem zijn.

Toch is er, in afwachting van daadwerkelijke aankondigingen van Sony, geen garantie dat er inderdaad een first-party oplossing op komst is, dus we vermoeden dat Dbrand voorlopig nog steeds een goed gevoel zal hebben over zijn Darkplates.