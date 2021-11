PS5-voorraadtekort kan nog pijnlijker worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het valt niet te ontkennen hoe succesvol de PlayStation 5 is geweest in het eerste jaar. Er zijn tot nu toe meer dan 13 miljoen exemplaren verzonden, waardoor het de snelst verkopende gameconsole aller tijden is.

Het is echter een minder gelukkig verhaal geweest dat consumenten er een in handen kregen. Scalperen was een echt probleem, waarbij online winkelvoorraad vaak in handen komt van wederverkopers in plaats van fans.

Dat en een wereldwijd chiptekort hebben ertoe geleid dat de vraag de voorraad ver overtrof.

Helaas lijkt dat zo te blijven als dePS5 zijn tweede jaar ingaat. Een Bloomberg- rapport beweert dat Sony zijn productievooruitzichten voor het fiscale jaar eindigend in maart heeft moeten herzien - en niet opwaarts.

Na eerder 16 miljoen eenheden te hebben getarget, onthulden "mensen die bekend zijn met de operaties" dat het vanwege de chipcrisis genoegen moet nemen met een miljoen minder.

En als je kijkt hoeveel er al zijn verzonden, betekent dat dat er voor Kerstmis en de eerste paar maanden van 2022 nog maar ongeveer een miljoen eenheden op de wereldwijde markt zullen komen.

Het is niet alleen Sony die niet in staat is om zijn oorspronkelijke doelen te bereiken, Nintendo waarschuwde onlangs dat Switch-eenheden schaars zouden kunnen worden, aangezien de productieprognoses met 1,5 miljoen consoles zijn verlaagd. En hoewel Microsoft zelden over cijfers praat, is de Xbox Series X-machine niet gemakkelijker te bemachtigen.

Kortom, het kunnen traditionele walnoten en mandarijnen in kousen zijn deze kerst, zijn we bang.