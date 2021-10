God of War komt in 2022 naar pc

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - God of War, de game van het jaar voor veel mensen in 2018 en een van de meest gevierde exclusives die PlayStation ooit voor zijn consoles heeft uitgebracht, komt in 2022 naar pc.

Een winkelpagina voor het spel is live gegaan op Steam , voordat het door Sony zelf werd bevestigd, waardoor gebruikers het kunnen pre-orderen voor £ 39,99 of $ 49,99 voorafgaand aan een releasedatum van 14 januari 2022. Het maakt deel uit van een duidelijke strategie van Sony om wat waren console-exclusief voor pc.

De game voegt zich bij anderen zoals Horizon Zero Dawn en Days Gone van de afgelopen maanden, en zal alleen dienen om het publiek van de serie te verbreden voorafgaand aan de verschijning van God of War Ragnarök , een direct vervolg, later in 2022.

In de reboot van 2018 schittert de Spartaanse antiheld Kratos, die rouwt om de dood van zijn vrouw en zijn zoon Atreus meeneemt op een spectaculaire reis. held.

De game heeft een patch gekregen om hogere framesnelheden en resoluties op PlayStation 5 te ontgrendelen, maar het uiterlijk op pc geeft gamers meer controle dan ooit over hoe het eruitziet, waardoor de grafische instellingen tot het uiterste worden geduwd.

Er zal ondersteuning zijn voor Nvidias DLSS- functie, naast 21:9 ultrabreedbeeldondersteuning en andere grafische opties die het er nog mooier uit moeten laten zien dan het al heeft.