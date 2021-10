Dbrand verkoopt nieuwe en verbeterde PS5 Darkplates, met ventilatieopeningen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dbrand weet zeker hoe hij een stofstorm moet veroorzaken — het maakte veel lawaai in het weekend rond Sony die zijn populaire (en moeilijk te vinden) Darkplates doodde en klanten beroofde van de manier om hun PS5s aan te passen.

Nu is aangekondigd dat Darkplates inderdaad terug zijn, maar met een herontwerp dat ze moeilijker zou moeten maken voor Sony om pogingen om ze opnieuw te doden te rechtvaardigen. De veranderingen zijn vrij duidelijk - weg zijn de kenmerkende vleugeltips van de PS5 en zijn er ventilatoropeningen aan de onder- en bovenkant van de console.

Dbrand zegt dat dit de thermische prestaties zou moeten verbeteren door meer lucht door de console te laten circuleren, en het betekent ook dat je PlayStation 5 er aanzienlijk anders uit zal zien dan een standaardmodel, of je de platen nu in zwart, grijs of wit oppakt.

De nieuwe modellen zijn al in pre-order via Dbrand , dus het lijdt geen twijfel dat dit allemaal deel uitmaakte van een slim publiciteitsplan, maar dat betekent niet dat er geen interessante gevolgen zijn. Een andere lange Reddit-post van het bedrijf erkent dat Sony, zelfs als de randen zijn gladgestreken, nog steeds mogelijk problemen heeft met de platen.

We zullen moeten zien of er nog meer juridische stappen komen, maar in de tussentijd zal het ook interessant zijn om erachter te komen hoe die ventilatoropeningen de geluidsoutput van de PS5 beïnvloeden. Evenzo, terwijl de marketing van Dbrand bevestigt dat de PS5 koeler werkt zonder zijpanelen, als rechtvaardiging voor de ventilatieopeningen, laat het de testresultaten niet zien met zijn eigen panelen eraan bevestigd, dus of ze veel verschil maken, zal een open vraag zijn totdat ze schip.