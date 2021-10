Dbrand stopt met de verkoop van PS5 Darkplates - maakt Sony zijn eigen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dbrand (die je misschien herkent van een langdurige samenwerking met YouTuber MKBHD) maakte bijna een jaar geleden een plons toen het de lancering van de PlayStation 5 opvolgde door het uitbrengen van wat het Darkplates noemde.

Deze zwarte frontplaten vervingen de eigen witte versies van de PS5, die gemakkelijk kunnen worden verwijderd, om het een heel ander en zeer gewild uiterlijk te geven. Darkplates vlogen van de planken en waren vaak niet op voorraad, maar nu lijkt Sony er genoeg van te hebben.

Gezien het feit dat Dbrand berichten had verspreid waarin Sony werd aangespoord om "te proberen ons aan te klagen" voor zijn marketing voor Darkplates, is hier een beetje ironie in verwerkt, maar Dbrand protesteert luid dat de stopzetting die het heeft gekregen oneerlijk is.

Ten eerste stelt het dat de mogelijkheid om nieuwe frontplaten van derden te kiezen moet worden toegestaan onder het recht op reparatie, en het zegt ook dat de vormsymbolen waarmee het de binnenkant van zijn Darkplates heeft gelaagd, anders zijn dan die van Sony.

Een lang bericht op Reddit legt het volledige standpunt en de bezwaren van het bedrijf uit, hoewel het met de waarschuwing komt dat de platen al niet beschikbaar zijn, dus het geeft duidelijk een luide en geërgerde nederlaag toe.

Een deel van zijn woede is gebaseerd op de door velen gedeelde verdenking dat, gezien Sonys release van zwarte versies van de Dualsense-controller en Pulse 3D-headset , een zwarte PS5 om de hoek zou kunnen zijn, wat een duidelijk motief geeft om Darkplates na zoveel maanden te doden .

Of dat ook gebeurt, is een kwestie van afwachten, maar voor nu is Dbrand terug naar de verkoop van skins en wraps voor de console, in plaats van volledige vervangende onderdelen. Dat laat echter nog genoeg opties over als je een andere look en feel wilt.

