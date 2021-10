Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony is naar verluidt in gesprek met het Taiwanese TSMC om een chipfabriek in Japan te bouwen.

Gevestigd in Kumamoto, Zuid-Japan, zal het silicium maken voor autos, cameras en vele andere producten, waaronder mogelijke toekomstige PlayStation- consoles en Sony-tvs . De Japanse regering zou ook bereid zijn om in het project te investeren, dat naar schatting 800 miljard yen (5,19 miljard pond) zal kosten.

Verwacht echter niet dat het zal helpen om meerPlayStation 5 s in de schappen te krijgen. De installatie zal op zijn vroegst pas in 2024 operationeel zijn.

Nikkei (via Reuters ) beweert dat TSMC - al s werelds grootste externe chipfabrikant - al plannen overwoog om uit te breiden naar Japan. Het levert momenteel chips aan Apple, Mediatek en Nvidia, dus samenwerken met Sony zal een grote slag zijn voor de Japanse gigant in consumententechnologie.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 11 October 2021

Reuters meldt dat noch TSMC noch Sony commentaar hebben gegeven. Maar de fabriek is logisch gezien het huidige wereldwijde chiptekort en de onzekerheid over de plannen van China voor de controle over Taiwan.

Chiptekorten zijn de oorzaak van voorraadproblemen met PlayStation 5. De console is echter ook de snelst verkopende in de geschiedenis van Sony - dus de vraag is veel groter dan ooit tevoren.