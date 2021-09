Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment zet zijn uitbreiding naar games buiten dePlayStation- consoles voort door WipEout begin volgend jaar naar mobiele Android- en iOS-apparaten te brengen. Het is echter niet helemaal de WipEout die u en wij kennen en waar we van houden.

In plaats daarvan is WipEout Rush een kaartspel met race-elementen. De mobiele titel, ontwikkeld door Rogue Games, zal het verhaal leiden en lijkt meer een managementspel dan een halsbrekende racer.

Je stuurt een team racers aan en voorziet ze van voertuigen en wapens: "Voeg voertuigen samen om nieuwe te ontgrendelen en voeg wapens samen om je coureurs uit te rusten met superieure vuurkracht", zegt de studio onder de aankondigingstrailer. "Werk je een weg door de rangen en rust je team van coureurs uit met de juiste uitrusting om de binnenkort voormalige kampioenen neer te halen."

Omdat de game nog in de kinderschoenen staat, valt er voorlopig weinig te beleven. De oprichter van Rogue Games, Matt Casamassina, vertelde zijn oude werkgever IGN dat het WipEout-erfgoed zal worden gerespecteerd, maar in een vernieuwde vorm: "We zijn verheugd dat we WipEout voor mobiel opnieuw hebben kunnen bedenken met een aantal leuke nieuwe spelmechanismen en prachtige beelden.

"We hopen dat fans er met een open geest naar toe zullen komen, want - hoewel anders - we zijn er trots op om de WipEout-franchise weer onder de aandacht te brengen met een frisse kijk op de formule."

De game bevat meer dan 60 schepen uit de originele PlayStation-releases, plus 12 kampioenschapsbekerraces en een campagne voor één speler.

Die komt begin 2022 uit.

