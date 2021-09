Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft plannen aangekondigd om in oktober een nieuwe middernachtzwarte versie van zijn Pulse 3D draadloze gamingheadset te introduceren.

Ontworpen om te passen bij de DualSense-controller met dezelfde kleur die onlangs is uitgebracht, zal de PS5- headset identiek zijn aan het model dat al beschikbaar is in alles behalve tint.

Dat betekent dat het wordt geleverd met een plastic hoofdband rond een rubberen inzetstuk voor comfort. De oorschelpen worden gemaakt van schuim en kunstleer, terwijl microfoons om met andere gamers te praten worden verborgen.

Het belangrijkste unique selling point van de headset is de compatibiliteit met 3D-audio. Veel games ondersteunen nu het virtuele surround sound-formaat dat specifiek is voor de PlayStation 5 en ze spelen redelijk goed via Sonys eigen headset.

De technologie omvat de drager, waardoor het voelt alsof het geluid in de game uit de juiste richting komt, waar je je hoofd ook draait.

Je krijgt ook een dongle bij de Pulse 3D, dus het is niet mogelijk om deze te gebruiken met een smartphone of ander apparaat - er is geen Bluetooth-ondersteuning. Je krijgt echter wel een 3,5 mm-audiopoort, dus je kunt hem aansluiten op een ondersteunende telefoon of tablet.

Naast de headset heeft Sony een nieuwe equalizer-bedieningsapp aangekondigd die is ingebouwd in de nieuwste PS5-systeemsoftware waarmee je de geluidssignatuur kunt aanpassen. Er zijn drie presets: standaard, basversterking en shooter.

De middernachtzwarte Pulse 3D-headset is vanaf volgende maand verkrijgbaar. Het kost hetzelfde als de bestaande witte versie - £ 89,99 in het VK, ongeveer $ 99 in de VS.