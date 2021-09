Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Insomniac Games is duidelijk een veilig paar handen — het werk met de Spider-Man-franchise op PS4 en PS5 heeft het vertrouwen van Marvel verdiend, zo te zien.

Na het geweldige succes van zowel Marvels Spider-Man als de uitbreidbare Miles Morales- game, komt er een volledig vervolg aan: Marvels Spider-Man 2. Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten.

Sony verbaasde de wereld toen het de bovenstaande trailer voor de volgende Spider-Man-game liet vallen tijdens het showcase-evenement in september 2021, een aankondiging die relatief uit de lucht kwam vallen (hoezeer we ook aannamen dat er uiteindelijk een vervolg zou komen).

In tegenstelling tot sommige van de andere trailers van dat evenement, hebben we eigenlijk ook een tijdlijn om te anticiperen — het eindigt met de datum 2023. Dat betekent dat we weten dat de game nog lang niet wordt uitgebracht, maar het betekent ook dat we niet moeten gaan hopen op een geschiktere datum.

Hoewel het opdook tijdens een stream gewijd aan de PS5, zijn een paar andere getoonde titels eigenlijk ook bestemd voor de PS4, als cross-gen-titels. Tot nu toe lijkt het erop dat Spider-Man 2 daar niet een van zal zijn — het is aangekondigd als exclusief voor de next-gen console.

Aangezien Miles Morales echter hetzelfde klonk tot dichter bij de release toen de PS4-versie werd bevestigd, zouden we niet echt van verbazing sterven als zou blijken dat Spider-Man 2 ook op een minder grafisch indrukwekkende manier zijn weg zal vinden naar de oudere hardware.

De bovenstaande teaser-trailer is een vrij korte, maar het is genoeg om een paar belangrijke feiten over het verhaal van de game over te brengen. Zoals het einde van Miles Morales duidelijk maakte, zijn er nu twee Spider-Men in New York City - met Miles en Peter Parker die samenwerken om bedreigingen weg te nemen.

Dat is maar goed ook, aangezien de trailer ook onthult dat Venom, een van Spideys meest angstaanjagende tegenstanders, zich bij het feest voegt. Je zou aannemen dat de symbiont een slechterik is die moet worden overwonnen, maar daar kunnen we niet echt zeker van zijn.

De voice-over van de trailer maakt immers duidelijk dat Venom probeert te verslaan wie er aan het woord is, net zoals Spider-Man misschien is. Het is dus niet onmogelijk dat een team-up op het spel staat. De komst van Venom werd geplaagd in het einde van de eerste Spider-Man-game, waarbij de symbiont zich leek te richten op Harry Osborn, wat het nog waarschijnlijker zou maken dat het een vriendelijker Venom zou kunnen zijn.

Terugkerend naar die voice-over, ondertussen is de meest voorkomende theorie dat het toebehoort aan de oude schurk Kraven the Hunter, een van de oprichters van de Sinister Six die ernaar verlangt om van Spider-Man zijn volgende grote gametrofee te maken. We zullen zien hoe het hem vergaat zodra we het spel eindelijk kunnen spelen.

Hoewel de eerste trailer van de game geen gameplay bevat, laat het ons genoeg zien dat we een aantal veronderstellingen kunnen maken over wat we gaan doen in Spider-Man 2. Ten eerste zullen we hopelijk de kans krijgen om als zowel Peter Parker en Miles Morales.

Dit betekent toegang tot twee verschillende sets bewegingen en krachten: Peter gebruikt meer gadgets en Miles heeft een breder repertoire aan bovennatuurlijke vaardigheden. Het zou kunnen zorgen voor een echt vrije vorm van gameplay, vooral als het on-the-fly karakterwisseling biedt.

Natuurlijk, gezien het Spider-Man-logo met zwarte achterkant dat opflitst aan het einde van de eerste trailer, is het ook heel goed mogelijk dat Insomniac ons laat spelen als een Spider-Man wiens pak is overgenomen door Venom, zoals in de derde Sam Raimi-film en talloze strips.

Dat zou een geweldige tijd kunnen zijn, met een andere bewegingsset en gevechtsopties om te verkennen, maar we kunnen ons niet te veel laten meeslepen door opwinding, aangezien het in dit stadium nog lang niet is bevestigd. Alleen de tijd zal het leren, uiteindelijk!